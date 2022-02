Corona aktuell : Schwerin hat höchste Hospitalisierungs-Inzidenz in MV

In den vergangenen Tagen zeigte die Ampel noch Orange, nun schnellte die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen sprunghaft nach oben. Lockerungen der Corona-Regeln sind demnach nicht vor nächster Woche in Sicht.

Schwerin | Schwerin bleibt vorerst auf Corona-Warnstufe Rot. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen in der Landeshauptstadt in den vergangenen drei Tagen unter den kritischen Wert von neun sank, meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag eine Hospitalisierungsinzidenz von 14,6. Schwerin mit höchster Hospitalisierungsi...

