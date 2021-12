Corona in Schwerin : Hohe Inzidenzzahlen bei Schülern: Lehrer fordern OB zum Handeln auf

Schweriner Lehrkräfte fürchten sich vor Corona-Infektionen und beklagen die hohe Arbeitsbelastung. Rico Badenschier schließt Schulschließungen als Strategie aus und setzt auf hohes Impftempo.

Schwerin | Die extrem hohen Inzidenzen in Schwerin beunruhigen nicht nur die Politiker, sondern auch Lehrer. „Die Situation an der Schule ist aktuell nicht auszuhalten. Wir arbeiten aktuell am Limit“, schreibt Franzi Neureuter in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Rico Badenschier. „Ich bin Lehrerin, 38 Jahre alt, durchgeimpft, gehöre aber zur Risikogruppe...

