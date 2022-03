Polizeieinsatz in Schwerin : Corona-Demonstranten erneut mit einem Ei beworfen

Bereits auf der Montagsdemonstration vor drei Wochen hatte ein Unbekannter ein Ei nach den Demonstranten geworfen. Die Polizei Schwerin ermittelt in beiden Fällen.

Schwerin | Bis zu 730 Personen haben am Montagabend ab 18 Uhr gegen die Coronamaßnahmen demonstriert. Der Aufzug begann am Bertha-Klingberg-Platz und zog durch die Innenstadt bis zum Grunthalplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. In der Mühlenstraße warf ein Unbekannter ein Ei aus dem Fenster eines Wohnhauses auf die Teilnehmer des Aufzuges geworfen, traf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.