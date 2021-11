Schwerin : Corona: 42 Neuinfektionen in Schwerin und 3G im Stadthaus

Corona-Inzidenz steigt in Schwerin auf 377,6. Für drei Schulklassen wurden Quarantänemaßnahmen angeordnet.

Schwerin | Dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt wurden am Mittwoch 42 Neuinfektionen gemeldet. Damit gibt es derzeit 534 aktive Infektionen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwochabend mit. Zehn Menschen, die an Corona erkrankt sind, müssten derzeit im Krankenhaus behandelt werden, heißt es weiter. Die Infektionsinzidenz steigt damit in Schwerin auf 377,6 Fäl...

