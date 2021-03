Schwerin : Click and Meet in der Kleiderkammer

Arbeitslosenverband hilft Schwerinern mit kleinem Geldbeutel auch in der Corona-Zeit

Schwerin | Silvia Piechowski will nicht mehr länger warten. „Click and Meet können wir auch“, sagt die Leiterin des Schweriner Arbeitslosenzentrums im Haus der Begegnung in der Perleberger Straße. Seit Mitte Dezember war die Kleiderkammer coronabedingt geschlossen. Nun läuft der Verkauf wieder – montags bis donnerstags von 8.30 bis 14.30 Uhr. „Wer einen Termin h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.