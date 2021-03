Cambs : Cambs macht nächsten Schritt zur Vorreiter-Gemeinde

Im Herbst bezieht ein Experte ein Büro im Dorf. Dieser berät Gemeinde und Einwohner auf ihrem Weg hin zum Energie-Dorf.

Cambs | Ein großer Solarpark entlang der Autobahn, ein neues Wohngebiet mit energieeffizienten Häusern, ein Nahwärmekraftwerk und eine Wasserstoffproduktionsanlage – die Landschaft in und um Cambs könnte sich in einigen Jahren deutlich verändern. Auch wenn aktuell davon kaum etwas sichtbar ist, die Weichen werden schon heute gestellt. Der Weg soll Cambs in ei...

