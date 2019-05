Begehrtes Diebesgut : Buntmetalldiebstahl in Neumühle

Bei einer Firma in Neumühle wurden mehrere Meter Regenfallrohre aus Kupfer entwendet, der Schaden beträgt etwa 900 Euro. 20 Anzeigen gingen in dieser Hinsicht in diesem Jahr bereits bei der Polizei in Schwerin ein.

29. Mai 2019, 10:00 Uhr

Bereits am 27. Februar entwendeten unbekannte Täter Kupferfallrohre vom Schweriner Dom.

Sehr viel ärgerlicher ist es aber, wenn an Gräbern auf Schwerins Friedhöfen Grablampen, Metallrosen oder Messingwasserhähne abgebrochen oder rausgeschraubt werden.

Hierzu wurden der Polizei elf Fälle gemeldet, die sowohl auf dem Alten Friedhof als auch auf dem Waldfriedhof festgestellt wurden.

Die Polizei muss allerdings von einer höheren Zahl von Diebstählen sowohl auf den Friedhöfen als auch bei Firmen oder privaten Gebäuden ausgehen, die nicht zur Anzeige gebracht wurden.