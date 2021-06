Schwerin : Bürger retten Säugling aus überhitztem Auto

Ein schreiender Säugling in einem Pkw auf einem Parkdeck im Schlossparkcenter erregte in den frühen Nachmittagsstunden die Aufmerksamkeit von Passanten.

Schwerin | Ein schreiender Säugling in einem Pkw auf einem Parkdeck im Schlossparkcenter erregte in den frühen Nachmittagsstunden am Mittwoch die Aufmerksamkeit von Passanten. Das Fahrzeug, in dem das Kind lag, war verschlossen, die Fenster einen Spalt geöffnet. Die Fahrzeughalter wurden im Einkaufscenter ausgerufen, erschienen aber nicht an ihrem Pkw. Säugli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.