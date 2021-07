Schwerin : Brand treibt 23 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in die Flucht

Am Mittwochmorgen brannte der Keller eines Mehrfamilienhauses in Mueßer Holz.

Schwerin | Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. 23 Bewohner mussten am frühen Mittwochmorgen aus ihren Wohnungen in dem fünfgeschossigen Haus im Stadtteil Mueßer Holz flüchten, wie ein Polizeisprecher erklärte. Brandmelder hatten wegen des Qualms angeschlagen und ei...

