Feuer am Barniner See : Mutmaßlicher Zündler im Schilf bleibt im Morast stecken

Kurioser Einsatz: Erst brennt es am Barniner See und wenig später muss ein Mann aus dem Schilf gerettet werden.

Rönkendorfer Mühle | Es ist ein kleiner Feuerschein, den ein Spaziergänger am Abend über dem Barniner See entdeckt. Es ist kurz nach 21 Uhr am Montagabend. Der Mann alarmiert die Rettungsleitstelle. Die Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehr Demen rücken aus. Schon allein die Anfahrt über den Crivitzer Ortsteil Rönkendorfer Mühle ist abenteuerlich. Ziel ist die westlich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.