Böken : Saubere Wege und endlich wieder Buchen

Dorfgemeinschaft packt in Böken mit an und pflanzt ein Stück alte Tradition

Böken | Die ersten Sonnenstrahlen bringen nicht nur die Knospen an Bäumen und Sträuchern zum Sprießen, sondern zeigen auch die Hinterlassenschaften des Winters und so manchen Frevlers etwas deutlicher. Grund genug, für Bökener zum Frühjahrsputz aufzurufen. Auch in Pandemie-Zeiten soll es im Ort sauber sein, waren sich die Mitglieder des Vereins Dorfgemeinscha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.