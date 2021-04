„Freude schenken“ in Schwerin : Blumenstrauß sorgt für schöne Überraschung

Hannelore Hauschulz freute sich über die Blumen, die sie durch die SVZ-Aktion geschenkt bekommen hat.

Schwerin | Manchmal ist es einfach an der Zeit „danke“ zu sagen. Gerade in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie, kann eine kleine Aufmerksamkeit schon eine schöne Abwechslung im sonst grauen Alltag sein. Unter dem Motto „Schenken Sie Freude in Corona-Zeiten“ konnten SVZ-Leser daher Mitmenschen nominieren, denen sie gerne einen bunten Blumenstrauß schenken ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.