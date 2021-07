Feuerwehreinsatz in Lankow : Blinder Bewohner vergisst Essen auf dem Herd

Der Qualm zog bereits aus dem Fenster. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr und retteten den Mieter aus der Wohnung.

Schwerin | Schrecksekunde an der Edgar-Bennert-Straße. Am Vormittag schrillte in einer Wohnung eines blinden Mieters der Rauchmelder, Qualm zog bereits aus dem Fenster heraus. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr eilten zu der Anlage für altersgerechtes Wohnen. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten Nachbarn den Mann aus der W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.