Blaulicht : Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Schwerin

Sowohl in Wüstmark als auch in Werdervorstadt brachen die Täter ein.

von svz.de

24. Dezember 2019, 11:27 Uhr

In den frühen Abendstunden des 23.Dezember kam es in den Schweriner Stadtteilen Wüstmark und Werdervorstadt zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

In allen drei Fällen drangen Unbekannte über die Rückseite in die Wohnhäuser ein und durchwühlten sämtliche Räume. Um Zugang zu erlangen wurden jeweils Glasscheiben eingeworfen. Die Bewohner waren während der Taten nicht zu Hause. In einem Fall wurden Schmuck und Bargeld entwendet. In den beiden anderen Fällen konnte noch kein Stehlschaden beziffert werden.

Durch die Kriminalpolizei konnte umfangreiches Spurenmaterial gesichert werden. Die entsprechenden Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei ruft insbesondere über die anstehenden Feiertage, an denen sich viele nicht zu Hause aufhalten, alle Anwohner und Nachbarn zur Vorsicht auf. Achten Sie auf unbekannte Personen, die sich unberechtigt auf Grundstücken aufhalten. Informieren Sie im Zweifel frühzeitig die Polizei.