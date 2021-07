Nahverkehr Schwerin : Bis 2026 sollen alle Busse elektrisch fahren

Der Nahverkehr Schwerin hält am Ziel der Umstellung auf umweltschonenden Antrieb fest.

Schwerin | Corona-Krise hin oder her – es bleibt dabei: Bis 2026 soll die Bus-Flotte des Schweriner Nahverkehrs komplett auf saubere Technologien umgestellt sein und so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Drei Elektro-Busse von Mercedes-Benz fahren bereits im Linienbetrieb durch die Stadt. „Noch in diesem Jahr wird ein vierter Bus dazukommen“, sagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.