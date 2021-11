Stralendorf : Bibliothek soll kultureller Anlaufpunkt werden

Bibliothekarin Viola Walter-Siegmann möchte nicht nur Bücher verleihen, sie will einen Ort schaffen zum Treffen und Austauschen.

Stralendorf | Wenn der Teppich ausgerollt wird in der kleinen Bibliothek in Stralendorf, dann wissen die Jungen und Mädchen genau Bescheid. Es ist Lesezeit. Jeden Donnerstag machen es sich Bibliothekarin Viola Walter-Siegmann und die Erstklässler auf dem Teppich gemütlich und reisen mit Hilfe der Bücher in fremde Länder oder erleben spannende Abenteuer. Die Lesestu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.