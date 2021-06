Erstaufnahmeeinrichtung Stern Bucholz : Bei Streit zwischen Zuwanderern wird Polizei mit Stuhl beworfen

Ein 26-Jähriger verletzt Landsmann mit einem Messer am Kopf – auch ein Wachmann wird leicht verletzt

Schwerin | Einsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz: Am Mittwochabend gerieten zwei Algerier und ein Marokkaner in einer Wohnunterkunft im Süden Schwerins aneinander. Ein handfester Streit entbrannte, in dem auch ein Messer, ein Besenstiel und ein Stuhl eingesetzt wurden. Wachmann erlitt leichte Schnittverletzung Wie es zu dem Streit kam, w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.