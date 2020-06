Schwerin : Beethoven-Konzert im Klöresgang

Für Konzert am Sonntag sind noch Karten erhältlich

von Werner Mett

24. Juni 2020, 17:30 Uhr

Im Jubiläumsjahr von Ludwig van Beethoven (1770 bis 1827) wird auch in Schwerin an den großen Komponisten erinnert – natürlich mit Musik. Doch das vom Werk 3 organisierte Konzert in den Schweriner Höfen am Sonnabend ist ausverkauft.

Daher musizieren Volker Reinhold (Violine), Johannes Dworatzek (Violoncello) und Martin Schelhaas (Klavier) noch ein zweites Mal – am Sonntag, 28. Juni, von 18 Uhr an im Klöresgang. Karten für diesen Abend gibt es noch in der Schwerin-Info sowie an der Abendkasse.