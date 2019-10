Schwerin : Baustelle auf der B 321: Umweg über den Dreesch

Verkehrseinschränkungen auf B 321: Vollsperrung für Radfahrer und Fußgänger

von Onlineredaktion pett

15. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Es gibt weitere Verkehrseinschränkungen auf dem Autobahnzubringer B 321. Seit Monatg ist der Abschnitt im Bereich der einspurigen Verkehrsführung zwischen den Kreuzungen Lomonossowstraße und Plater Straße für Fahrradfahrer und Fußgänger voll gesperrt. Sie müssen wieder, wie bereits mehrmals praktiziert, die ausgeschilderten Umleitungsstrecken über den Dreesch nutzen. Der provisorische Geh- und Radweg ist im Baubereich für die geplanten Arbeiten in beide Richtungen bis auf weiteres gesperrt.

Autofahrer bleiben von Umleitung verschont

Das Wohngebiet Mueßer Bucht bleibt aus Richtung Mueß und die Tankstelle aus Richtung Zippendorf für Fußgänger und Radfahrer erreichbar. Fahrradfahrer können in Fahrtrichtung Schwerin die Fahrbahn mitbenutzen. Stadtauswärts muss auf die Umleitungsstrecke über den Dreesch ausgewichen werden. Fußgänger müssen generell die ausgeschilderte Umleitung in beide Richtungen nutzen. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer gibt es keine Änderungen an der Verkehrsführung.

