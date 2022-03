Hotel Tresor in Schwerin : Baustart verzögert – Noch keine Übernachtung in alter Staatsbank

Die Planungen zum Vier-Sterne-Plus-Hotel in der Innenstadt dauern an. Laut Stadt fehlen noch immer Unterlagen für den Bauantrag.

Schwerin | Schlafen in der alten Staatsbank. Urlaub im Tresor. Ein gleichnamiges Hotel im oberen Preissegment soll mitten in der Schweriner Altstadt in der Friedrichstraße entstehen. Seit Monaten plant Investor Udo Chistée mit der Amedia-Gruppe dieses Projekt. Doch die Abstimmungen zwischen dem Bauamt und der Schweriner Denkmalpflege sind noch immer nicht abg...

