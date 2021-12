Luxus-Wohnungen im Kornspeicher : Bauarbeiten am Mühlenquartier in Bad Kleinen starten

Bis Ende 2023 sollen die ersten Bewohner aus dem früheren Kornspeicher auf den Schweriner See blicken können.

Bad Kleinen | Die Arbeiten zu einem der größten Bauvorhaben in der Region haben begonnen. In nur wenigen Tagen wurde eine Grube vor dem massiven Beton-Kornspeicher in Bad Kleinen ausgehoben und ein Betonfundament gegossen. Dort soll einmal die Terrasse des Spa-Bereiches den Bewohnern Ruhe und Entspannung bieten. Gleich hinter ihnen, im Keller des früheren Kornspeic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.