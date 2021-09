Warten auf schnelles Internet : Barniner Breitbandausbau ist bald mit Grobarbeiten durch

Bald sind die Glasfaserkabel komplett unter der Erde. Ein Termin für Feinarbeiten steht noch aus. Doch auch danach heißt es noch, warten bis die Autobahn für das schnelle Internet fertig ist.

Barnin | Jetzt kommen die Kabel. Beim Glasfaserausbau in Barnin sind gerade die letzten Grobarbeiten an der Reihe, informiert Bürgermeister Siegfried Zimmermann in seinem Bericht über den Baufortschritt in der Gemeinde. Die Leerrohre sind allesamt unter der Erde. Durch diese werden nun die Kabel geschossen. Bis das schnelle Internet kommt, dauert es allerdings...

