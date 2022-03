Polizeieinsatz in Schwerin : Autofahrerin übersieht zwei Fußgänger

Beim Abbiegen auf der Friesenstraße wurde die Autofahrerin von der Sonne geblendet.

Schwerin | Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in der Friesenstraße in Schwerin gegen 13:55 Uhr. Eine 18-jährige Autofahrerin wurde von der Sonne geblendet und übersah beim Linksabbiegen zwei Fußgänger, mit denen sie kollidierte. Die Fußgänger wurden leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden am Wagen. ...

