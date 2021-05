Kultur in Schwerin : Deutsch-russische Partnerschaft als Cartoon

Ausstellung im Schleswig-Holstein-Haus zeigt Karikaturen aus MV und kann virtuell besucht werden

Schwerin | Zwei Bärenkinder klettern an schwarz-rot-goldenen Luftballons empor. Der doppelköpfige russische Adler tanzt mit dem schwarzen, deutschen Wappenadler auf Noten-Wegen quer durch Europa. Ein Bayer in Lederhosen sitzt mit einem russischen Bären am Samowar und trinkt Tee. Zwei Musiker haben gemeinsam am Klavier Platz genommen und spielen vierhändig. Ein S...

