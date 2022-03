Ukraine-Krieg : Ankunft der Waisenkinder in Schwerin weiterhin offen

Noch immer ist nicht klar, wann die erwarteten 150 Heimkinder und Erzieher aus der Nähe von Kiew in Schwerin eintreffen. Die Deutsche Botschaft in der Ukraine soll sich eingeschaltet haben.

Schwerin | Wann die angekündigten Waisenkinder aus der Ukraine in Schwerin ankommen, ist weiterhin offen. Nach wie vor gebe es keine Ausreisegenehmigungen durch die ukrainischen Behörden, teilte die Stadt am Sonnabend mit. Sozialdezernent Andreas Ruhl habe aber erneut die Aufnahmebereitschaft Schwerins signalisiert und stehe in Kontakt mit den Initiatoren der Hi...

