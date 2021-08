Hegefischen in Schwerin : Angler fischen einmal im Jahr im Pfaffenteich

Nur einmal im Jahr darf in Schwerins Innenstadtgewässer geangelt werden. Die Chance haben 70 Petri-Jünger genutzt. Insgesamt wurden mehr als 200 Kilo Fisch gefangen.

Schwerin | Geht mal wieder ein Aal oder ein großer Karpfen im Pfaffenteich an die Angel? Nur einmal im Jahr darf in dem innerstädtischen Gewässer geangelt werden. Diese Gelegenheit nutzten am Wochenende mehr als 70 Petri-Jünger und kamen zum alljährlichen Hegefischen an den Pfaffenteich. Organisiert vom Kreisanglerverband in Zusammenarbeit mit der Binnenfischere...

