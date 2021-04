Betrug in Schwerin : Angebliche Mitarbeiter der Wasserwirtschaft entpuppen sich als dreiste Diebe

Die Polizei Schwerin warnt vor Betrügern, die vermeintliche Kontrollarbeiten für die Wasserwirtschaft durchführen wollen.

Schwerin | Kontrollarbeiten für die Wasserwirtschaft erledigen zu wollen – unter diesem Vorwand haben sich am Mittwoch gegen 18.15 Uhr zwei Männer Zugang zur Wohnung einer 77-jährigen Frau in der Grünen Straße in Schwerin verschafft und mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. „Einer der Tatverdächtigen blieb im Hausflur und gab an, im Keller Arbeiten an den H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.