Schwerin : Amurtiger freut sich über Schnee

Schweriner Zoo präsentiert größte Raubkatze der Welt, die in Sibirien zu Hause ist

Schwerin | Winterlich soll es werden in den nächsten Tagen in Schwerin. Den Amurtigern Murray und Angara im Schweriner Zoo können Kälte und Schnee nichts anhaben. Ihre Artgenossen in freier Natur leben im Grenzgebiet zwischen Russland, China und Nordkorea, wo tief...

