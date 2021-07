Nahversorgung auf dem Land : Sukow kämpft als erste Gemeinde in MV um einen digitalen Dorfladen

Die Kombination aus Tante-Emma-Laden sowie Öffnungszeiten rund um die Uhr soll sowohl die jungen als auch die älteren Einwohner der Gemeinde ansprechen.

Sukow | Es wäre eine Sensation, nicht nur für Sukow, sondern für das ganze Land. In der Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim soll der erste digitale Dorfladen in MV entstehen. Darüber informierte Bürgermeister Horst-Dieter Keding nun zunächst auf dem Seniorennachmittag, bevor am 20. August auf dem Reitplatz eine Einwohnerversammlung stattfinden wird. „Ic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.