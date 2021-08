Schwerin : Ein Haus voller Töne

Freude an der Musik haben Christiane und Stephan Windelberg schon immer gehabt. Heute wird im Hause Windelberg täglich gefiedelt und in die Tasten gegriffen. Alle fünf Mädchen sind am Schweriner Konservatorium.

Schwerin | Ronja, die älteste, (17) übt sich schon seit mehr als zehn Jahren am Klavier. Auch Clara (16) spielt auf diesem Instrument, ist aber auch eine recht erfolgreiche Geigerin. Emma (13) versucht sich immer wieder an der Bratsche und Ida (9) wird am Cello unterrichtet. Mit fünf Jahren ist Laurentia die jüngste in der Familie. Sie wird ab September mit dem ...

