Aktion in Schwerin : Bürgerinitiative für kostenlosen Nahverkehr

Die Initiative Freifahrt.Jetzt.Schwerin gibt diese Woche Hunderte kostenlose Fahrscheine aus.

von Birgit Sander

17. Dezember 2018, 12:24 Uhr

Die Bürgerinitiative Freifahrt.Jetzt.Schwerin verschenkt am Mittwoch 500 Einzelfahrscheine für den Schweriner Nahverkehr an Menschen, die sich an einer Umfrage zur Nutzung von Bussen und Bahnen in der Stadt beteiligen. Die Initiative will damit eine verstärkte öffentliche Diskussion über den kostenfreien Nahverkehr fördern. Die Sprecherin der Bürgerinitiative, Jana Wolff, sagte: «Unser Ziel ist ein entgeltfreier Nahverkehr für alle, weil nur so viele der immer größer werdenden ökologischen Probleme gelöst werden können.» Darüber wolle die Bürgerinitiative mit Nutzern des Nahverkehrs, Autofahrern und Fußgängern ins Gespräch kommen.

In anderen Städten funktioniert es auch

Andere Städte machten es bereits vor, dass ein kostenloser Nahverkehr möglich ist, sagte Wolff. Auch der Pkw-Verkehr koste die Stadt Geld, etwa für Parkplätze und Straßenerhaltung. Finanzierungsmodelle könne die Bürgerinitiative nicht erarbeiten. Aber wenn es anderswo funktioniere, warum dann nicht in Schwerin. Der Bürgerinitiative gehe es vor allem um den ökologischen und den sozialen Aspekt.

Von den 500 Fahrscheinen, die verschenkt werden sollen, stellte die Nahverkehr Schwerin GmbH 50 zur Verfügung, weitere 350 sponserte die Piratenpartei. 100 Kinderfahrscheine bezahlten Mitglieder der Bürgerinitiative.