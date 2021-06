Vom Hobby zum Beruf : Aileen Schulz betreibt eine kleine Nähwerkstatt in Barner Stück

Mit ihrer eigenen Firma erfüllt sich die 38-Jährige einen Traum. Hier bearbeitet sie alles, was unter ihre Nähmaschinen passt.

Barner Stück | Eine Markise für den Hof war bis jetzt ihre größte Arbeit. Über 20 Meter lang war der Sonnenschutz. „Das war jede Menge Stoff“, erinnert sich Aileen Schulz. In ihrer kleinen Werkstatt in Barner Stück hat sie die Meterware aber gut verarbeitet bekommen. Hier hat sie ausreichend Platz für solche großen Aufträge. Die 38-Jährige ist noch nicht lange in...

