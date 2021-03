Ärger über Unrat in Wäldern : Der Mülltourismus nimmt kein Ende

Förster, Anwohner und Kita-Kinder sind entsetzt über die Verschmutzung der Natur, doch was kann dagegen getan werden?

Neu Schlagsdorf/Gädebehn | Autoreifen mit der passenden Felge, ein zerfetzter Gelber Sack mit zahlreichen Kaffee-Kapseln, Reste von Essensverpackungen – all das gehört definitiv nicht in den Wald. Und doch hat Inga Bischoff es genau dort gefunden. Täglich ist sie mit ihren beiden Kindern in der Natur unterwegs. „Die Wälder bei Retgendorf, Alt Schlagsdorf und Flessenow sind derm...

