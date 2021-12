Kultur Leezen : Adventskonzert des Landespolizeiorchesters in Leezen mit 2Gplus

Das traditionelle Adventskonzert in der Sporthalle Leezen soll stattfinden. Für Besucher gilt die 2Gplus-Regelung.

Leezen | Vieles wird derzeit abgesagt. Doch das traditionelle Adventskonzert des Landespolizeiorchesters in Leezen wird am Samstag, 11. Dezember 16 Uhr, stattfinden, teilt Hans-Wilhelm Langfeld von der Leezener Dorfgemeinschaft mit. Einlass in der Sporthalle Leezen ist ab 15.30 Uhr. Für die Gäste der Veranstaltung gilt die 2Gplus-Regel – geimpft oder genesen u...

