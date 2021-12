Wegen Corona-Pandemie : Absage der „Himmlischen Nacht der Tenöre“ in Schwerin

Die „Himmlische Nacht der Tenöre“ am 22. Februar findet nicht statt.

Schwerin | Die „Himmlische Nacht der Tenöre“ hätte am 22. Februar in der Schelfkirche St. Nikolai in der Landeshauptstadt stattgefunden. Aufgrund der Pandemiebestimmungen sagte der Veranstalter das Konzert nun ab. Bereits gekaufte Tickets sollen an Vorverkaufsstellen umgetauscht werden können, wie die RGV EVENT GmbH mitteilte. Zum Thema: Schelfkirche lädt zur...

