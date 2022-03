Bauen in Schwerin : Abriss der Wallstraßenbrücke läuft wie geplant

Die finale Phase beim Rückbau der Wallstraßenbrücke läuft. Der Zugverkehr ist seit Freitagabend eingestellt, der Brückenkörper wird zersägt und stückweise abtransportiert.

Schwerin | Der Abriss der Wallstraßenbrücke läuft wie geplant. Nach vorbereitenden Arbeiten am Freitagabend wurde in den Nachtstunden zu Sonnabend damit begonnen, den 45 Zentimeter dicken Stahlbeton-Überbau der Brücke in zwölf Scheiben zu zersägen. Schon eine Stunde nach Mitternacht konnte der Mega-Kran das erste tonnenschwere Segment auf einen Tieflader heben. ...

