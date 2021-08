Baustellen in Schwerin : Ab Montag starten Bauarbeiten in Gagarin- und Hagenower Straße

Der Gehweg in der Gagarinstraße wird instandgesetzt. In der Hagenower Straße wird für Kabelrohrarbeiten halbseitig gesperrt.

Schwerin | Nicht nur in der Wallstraße und Rogahner Straße wird in Schwerin gebaut. Am Montag starten zwei weitere, wenn auch kleinere Baumaßnahmen in der Stadt: In der Gagarinstraße und in der Hagenower Straße. Neuer Gehweg für die Gagarinstraße In der Gagarinstraße setzen die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) den Gehweg instand. Für d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.