Sanierung der Wallstraßenbrücke : Ab Freitagabend fahren keine Züge mehr vom Schweriner Hauptbahnhof

Die Brücke der Wallstraße über die Eisenbahngleise wird an diesem Wochenende abgerissen. Dafür muss der Zugverkehr von Freitag 19 Uhr bis Montag 4 Uhr unterbrochen werden. Es gibt aber Schienenersatzverkehr.

Schwerin | Bahnreisende aufgepasst: An diesem Wochenende wird der Eisenbahnverkehr in Schwerin unterbrochen. Zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 4 Uhr fährt kein Zug durch Schwerin. Grund für die Vollsperrung der Strecke ist der Abriss der Brücke Wallstraße. Dafür muss der Eisenbahnverkehr in diesem Bereich komplett eingestellt werden. Weiterlesen: Arbeiten an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.