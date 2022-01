Schwerin : „7deLux“ singen eine Hymne für die Mecklenburger Stiere

Neuster Coup nach dem „Poolnudel-Song“: Die Schweriner Damen-Combo probt einen Song für die Handballer, den Star-Produzenten extra für sie geschrieben haben. Doch bis zur Veröffentlichung fehlt eine Kleinigkeit.

Schwerin | Axel Roller ist in Schwerin aufgewachsen in einer handballbegeisterten Stadt. Die Sportler des BSG Post Schwerin spielten seit 1970 in der Oberliga, der höchsten Spielklasse der DDR. Nach der Wende hatten sie ihren festen Platz in der ersten und zweiten Bundesliga. Die Namen der wichtigsten Spieler kennt Axel Roller noch heute, einige von ihnen waren ...

