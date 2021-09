Fridays for Future in Schwerin : 500 Demonstranten gehen beim Klimastreik auf die Straße

Auch in Schwerin nahmen zahlreiche Jugendliche und Erwachsene am bundesweiten Aktionstag teil.

Schwerin | „Es gibt kein Grundrecht auf Kohlebaggerfahren“, ruft Miriam Rakel den 500 Klimaschützern zu, die sich vor der Staatskanzlei versammelt haben und erntet tosenden Applaus. Sofortiger Kohleausstieg ist eine der Forderungen der Schweriner Umwelt-Aktivisten, die am Freitagnachmittag am bundesweiten Klimastreik teilnehmen. Lesen Sie auch: Am Freitag geh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.