Schwerin : 50 Jahre Dreesch: Nun beginnt das Fest

Stadtteilmanagement und Partner haben zum Jubiläum zahlreiche Veranstaltungen vorbereitet

Schwerin | Ein Street-Soccer-Turnier mit dem FC Mecklenburg auf dem Berliner Platz, offene Türen im Haus der Begegnung, Wasserspiele am Feuerwehrmuseum, Kletterfelsen am Bauspielplatz, Cocktails bei Jumpers, Musik und Puppentheater am Bertha-Klingberg-Haus und und und. Mit einem „Quartier offen“, einem Tag der offenen Stadtteile, starten das Stadtteilmanagement ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.