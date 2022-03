Schwerin putzt sich heraus : 4800 Stiefmütterchen bringen Frühling auf den Alten Garten

Motiv für Fotografen: Der zentrale Blick auf das Schweriner Schloss wird seit Dienstag durch Frühblüher verschönt. Die Gärtner haben an einem Tag 4800 Stiefmütterchen gepflanzt.

Schwerin | Wie eine wunderschöne blau-gelbe Welle zieht sich die große Blumenrabatte auf dem Alten Garten in Richtung Schloss. Mit 4800 großblütigen Stiefmütterchen in den Farben des Landes wurde das Beet zwischen Schlossstraße und Siegessäule am Dienstag von den Gärtnern der Firma Rump bepflanzt. Für die Lehrlinge Lukas Reimann und Finn Grüder ist es das ers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.