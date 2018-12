Schwerin : 34 Jahre alter Mann wird vermisst

Der Vermisste äußerte Suizidabsichten und wird daher dringend gesucht.

von svz.de

20. Dezember 2018, 14:22 Uhr

Seit heute Morgen gegen 8.25 Uhr wird der 34-jährige Christian Bieber aus Schwerin vermisst. Er äußerte Suizidabsichten. Als letzter bekannter Aufenthaltsort ist der Hopfenbruchweg in der Schweriner Weststadt bekannt. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zum Auffinden des Mannes, es ist jedoch wahrscheinlich, dass er sich fußläufig zum Südufer des Pfaffenteichs begeben hat.

Polizei Schwerin

Herr Bieber ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat mit seinen 96 Kilo eine korpulente Figur, er hat kurze Haare und je ein Piercing in der Augenbraue und im Ohr. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er einen grauen knielangen Parker, darunter einen gestreiften Pullover. Er trug zudem eine dunkle Jeans und einen Rucksack. Hinweise zum Aufenthalt geben Sie bitte an den Polizeinotruf 110 oder direkt an das Polizeihauptrevier Schwerin 0385/5180-2224 weiter.