Schwerin: 21-jähriger Intensivtäter in Haft

von svz.de

21. August 2020, 13:27 Uhr

Wie am gestrigen Tag gemeldet, wurde ein 21-jähriger syrischer Mann beim Diebstahl von Kopfhörern in einem Geschäft in der Mecklenburgstraße erwischt, daraufhin holte er ein Messer raus und hielt dies bedrohlich in Richtung der Verkäuferin.

Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde der Tatverdächtige am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwerin vorgeführt.

Dem Antrag der Staatsanwaltschaft wurde entsprochen, der Tatverdächtige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.