Coronafälle in einer Arztpraxis in Schwerin : 200 Patienten des Ärztehaus Weststadt müssen in Quarantäne und zum PCR-Test

Nach Infektionsfällen in Praxis in der Weststadt: Stadt ordnet Quarantäne und unverzügliche Tests für 200 Patienten an.

Schwerin | Haben sich 200 Patienten in einer Schweriner Arztpraxis mit dem Coronavirus infiziert? Bei der Stadt jagt seit Freitag eine Krisensitzung die nächste. Vize-Oberbürgermeister Andreas Ruhl spricht vom schwierigsten Fall seit dem Infektionsgeschehen in der Bertolt-Brecht-Schule im November vergangenen Jahres. Damals ordnete die Stadt für mehr als 600 Sch...

