Schwerin : 150 Jahre Paulskirche

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am 29. Juni 1869 wurde die St. Paulskirche zu Schwerin nach sechs Jahren Bau eingeweiht. Anlässlich des Jubiläums mit dem Motto „einheit leben; schönheit feiern; vielfalt wir“ findet am 29. Juni ein Gemeindefest statt. Zwischen 14.30 und 18 Uhr gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein. Sonntags ist um 10 Uhr in der Paulskirche ein Festgottesdienst mit Musik geplant. Die Predigt hält die Landesbischöfin und um 18.30 Uhr wird die Hohe Messe in h-Moll von Bach aufgeführt.