Schwerin : 1000 Kilometer für den Weißen Ring

Radteam macht auf Hilfsorganisation aufmerksam und legt am Sonntag einen Stopp in Schwerin ein

von Christian Koepke

23. August 2018, 20:45 Uhr

Um für die Opferhilfsorganisation Weißer Ring zu werben, tourt das Radteam der Betriebssportgemeinschaft der Hamburger Polizei wieder kreuz und quer durch Deutschland. Am kommenden Sonntag, 26. August, legen die Aktiven einen Halt in Schwerin ein. Unter dem Slogan „Sportler setzen Zeichen gegen Gewalt“ vertreten sie offensiv die Sache der Kriminalitätsopfer und die Kriminalitätsvorbeugung.

Die mittlerweile dritte Deutschland-Fahrt führt über sieben Etappen von Hamburg aus nach Dresden. 24 Rennradfahrer und sechs Helfer in vier Begleitfahrzeugen begeben sich auf eine Strecke von rund 1000 Kilometern. An den Etappenzielen gibt es jeweils einen Empfang. Der Weiße Ring, die Polizei und Sponsoren werden mit Informationsständen und Veranstaltungen präsent sein.

Am Sonntag wird das Radsportteam um 17 Uhr am Südufer des Pfaffenteichs erwartet. OB Rico Badenschier und Olympiasieger Stefan Nimke wollen die Teilnehmer vom Netto-Markt in Neumühle bis in die Innenstadt begleiten. Bereits von 16 Uhr an bietet die Polizei am Südufer eine Fahrradcodierung zum Schutz vor Diebstahl an, für Unterhaltung sorgt das Landespolizeiorchester.

In Schwerin hat der Weiße Ring in diesem Jahr bereits 27 Opfer von Kriminalitätsfällen betreut. Nach Angaben von Außenstellen-Leiter Wolfgang Winterfeld ging es unter anderem um sexuellen Missbrauch, Körperverletzung, Raub und häusliche Gewalt. Der Weiße Ring begleitet Opfer zu Terminen bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht, gibt Hilfe im Umgang mit weiteren Behörden, stellt Kontakte zu anderen Organisationen her, unterstützt Betroffene , auch materiell.