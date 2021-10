Pflanzaktion : 10.000 Frühblüher für Grambows Bienen

Bewohner sind aufgerufen, am 23. Oktober Narzissen und Krokusse in die Erde zu stecken. Gemeinde will noch insektenfreundlicher werden.

Grambow | In Grambow soll es im kommenden Frühjahr wieder ordentlich blühen. Sobald die ersten Sonnenstrahlen den Boden erwärmen und der Frühling sich ankündigt, sollen Narzissen und Krokusse ihre Köpfe herausstrecken und viele Bienen und Insekten anlocken. Weitere Helfer gesucht Die traditionelle Pflanzaktion, bei der um die 10.000 Frühblüher in die Erde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.