Zarrentin Kirchengemeinde lädt zu Konzerten am Strand und in Valluhn ein Von Haley Hintz | 23.06.2023, 07:59 Uhr

Der Bläserchor aus Neuhaus und die Mecklenburger Alphornbläser spielen am Strand in Zarrentin und auf dem Trakehnerhof in Valluhn.