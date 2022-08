Bei einem Unfall auf der A24 bei Zarrentin sind sechs Menschen verletzt worden. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Zarrentin Sechs Verletzte bei Unfall auf der A24 Von Franca Niendorf | 31.08.2022, 08:56 Uhr

Zwei Autos prallten an der Auffahrt in Zarrentin zusammen. Die Verletzten, darunter ein Kind, mussten in Krankenhäuser gebracht werden.